Photo d'illustration: Comité d'organisation des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est ( SEA Games 31

Hanoï (VNA) – Le slogan des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) et 11es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est pour handicapés (ASEAN Para Games 11) a été reconnu par le comité d’organisation, a annoncé l’Administration des sports du Vietnam.

Le slogan officiel en anglais est : « For a Stronger South East Asia » (Pour une Asie du Sud-Est plus forte).

Le slogan officiel véhicule un message appelant les gouvernements et les peuples des pays d'Asie du Sud-Est à s’unir, à édifier une Communauté de l’ASEAN puissante et prospère, à développer le rôle de l'ASEAN sur la scène internationale.

Auparavant, le logo et la mascotte de SEA Games 31 ont été annoncés. Le logo est inspiré d’un oiseau pour symboliser la paix, et du signe V représentant à la fois "Victoire" et "Vietnam. Le saola, une espèce animale figurant dans le Livre rouge du Vietnam, a été choisi comme mascotte de ces jeux régionaux.

Les SEA Games 31 auront lieu en mai prochain au Vietnam. Ils se dérouleront à Hanoï et dans les provinces septentrionales de Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. Ces localités sont en train de finaliser les préparatifs des infrastructures dans lesquelles les sportifs devront se mesurer. -VNA