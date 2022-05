Site web de la VNA sur les SEA Games 31. Capture d'écran

Kuala Lumpur (VNA) - La page d'informations officielles sur les SEA Games 31 de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) contribue à donner un aperçu de cet événement sportif aux amis internationaux.

C'est ce qu'a déclaré le rédacteur en chef de l'Agence nationale de presse de Malaisie (Bernama), Khairdzir Md Yunus.

Selon lui, la VNA s'est soigneusement préparée pour fournir des nouvelles précises et informations officielles de manière rapide, complète et diversifiée sur ce site web, facilitant l'accès et la recherche d'informations.

Les reporters de Bernama mobilisés pour travailler au Vietnam ne pourraient couvrir tous les événements et épreuves des compétitions sans le soutien de la page d'informations officielles sur les SEA Games 31 de la VNA, a déclaré Khairdzir Md Yunus.

La délégation sportive de la Malaisie aux SEA Games 31 est composée de 654 sportifs, engagés dans 37 des 40 sports au programme. Jusqu'au matin du 18 mai, la délégation malaisienne a remporté 23 médailles d'or, 26 d'argent et 55 de bronze. -VNA