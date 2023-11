Le site écologique du jardin aux oiseaux de Thung Nham à Ninh Binh

Le site écologique du jardin aux oiseaux de Thung Nham se situe dans la commune de Ninh Hai, district de Hoa Lu, province de Ninh Binh (Nord). Il est entouré de pitons calcaires et d’une forêt tropicale. Avec une superficie de plus de 300 hectares, Thung Nham développe diverses activités touristiques, mais le plus impressionnant est l'exploration du jardin aux oiseaux et la découverte du réseau de grottes.