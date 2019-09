Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Cap aujourd’hui sur Dông Thap, province méridionale surnommée «le royaume des lotus roses», pour visiter le site commémoratif de Nguyên Sinh Sac, le père du Président Hô Chi Minh. Ce site inscrit au patrimoine national en 1992 se trouve dans la ville de Cao Lãnh.



Nguyên Sinh Sac est né en 1862 dans le village de Kim Liên, district de Nam Dàn, dans la province de Nghê An (Centre). Son père décède alors qu’il n’est âgé que de 3 ans. Sa mère meurt l’année suivante. Elève brillant, Nguyên Sinh Sac est adopté par le lettré Hoàng Xuân Đường dont il épouse l’une des filles, Hoàng Thi Loan, la future mère du Président. Après sa licence, Nguyên Sinh Sac poursuit ses études et obtient un doctorat en lettres «Phó bảng», l’une des plus hautes distinctions académiques vietnamiennes. Il travaille ensuite pour la cour royale en qualité de mandarin. Après avoir quitté ce poste, il se retire à Hoà An, un village rattaché à la ville de Cao Lãnh où il exercera jusqu’à sa mort comme médecin traditionnel. Il meurt le 26 novembre 1929. Sa tombe, entourée d’un parterre de fleurs et de bonsaïs entretenu par les habitants, a été reconstruite après l’indépendance du pays. Elle est dirigée vers l’est. Devant sa tombe, se trouve un bassin en forme d’étoile à 5 branches au milieu duquel a été érigée une tour en marbre blanc de 7 mètres de haut richement ornée de fleur de lotus.



Tuyêt Nhi, la guide du site, explique : «Le site funéraire dédié à Nguyên Sinh Sac s’étend sur 9 hectares et comprend 5 zones distinctes: le tombeau, le musée retraçant sa vie, le temple, la maison sur pilotis portant le nom du Président Hô Chi Minh et le village de Hoa An. Son tombeau a été reconstruit entre août 1975 et février 1977 sous les directives de l’architecte Dinh Khac Giao. La pierre tombale a été réalisée en granit de la province septentrionale de Quang Ninh. Sa voûte a été édifiée en forme d’un pétale de lotus, la fleur emblématique de la province de Dông Thap. Les 9 têtes de dragon disposées sur la voûte sont chargées de protéger le lieu et symbolisent le delta du Mékong».

Trân Van Phuoc, un touriste originaire de Rach Gia, dans la province d’An Giang, exprime: «C’est la première fois que je viens ici. Je suis impressionné par l’architecture imposante du monument funéraire. J’admire l’engagement de Nguyên Sinh Sac et ses contributions pour le pays».



Une fois dans le complexe, les touristes peuvent partir à la découverte de la maison sur pilotis de Hô Chi Minh et du village de Hoà An. Ils peuvent aussi prolonger leurs visites de quelques jours car désormais les villageois proposent des chambres d'hôte.