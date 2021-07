Le temple de Tuan Quan. Photo: yenbai.gov.vn



Yen Bai (VNA) - Les fouilles archéologiques ont confirmé que le site archéologique de Tuan Quan est une relique particulièrement rare et précieuse, appartenant aux périodes paléolithique tardive et féodale.



Ici, les archéologues ont obtenu des résultats intéressants sur de nombreuses valeurs culturelles de la période préhistorique au Vietnam.

Le site archéologique de Tuan Quan est situé dans le quartier de Yen Ninh, ville de Yen Bai, province du même nom avec deux sites Tuan Quan 1 et Tuan Quan 2. Il a été découvert en 2001.

Lors de fouilles du site de Tuan Quan 1 depuis 2019, les archéologues ont découvert de nombreux outils en pierre, appartenant à la culture de Hoa Binh, qui existait il y a environ 11.000 ans. En outre, le groupe d'archéologues a également exhumé un petit nombre de pièces de faïence, de céramiques préhistoriques, d'émaux vietnamiens et chinois. Au-dessus de cette stratigraphie, il y a un certain nombre de pièces de bronze appartenant à la dynastie des Nguyên. Selon des études et une évaluation préliminaire, le groupe d'archéologues a déterminé qu'un morceau de poterie à cette période pourrait être équivalent à la période Dong Dau - Go Mun.

Sur le site de Tuan Quan 2, les archéologues ont découvert un certain nombre de tuiles, de pièces de poterie et de faïence datant des dynasties des Lê et Nguyên (du 17e au 18e siècles). En particulier, l'équipe a fouillé et découvert 2 architectures de four à poteries situé à une profondeur de 1,4 m.

Selon le docteur Pham Thanh Son, de l'Institut d'archéologie, le site de Tuan Quan 1 est une relique de l'industrie de traitement de la pierre en plein air de Hoa Binh. Les preuves des activités humaines et de la fabrication d'outils sont ici très claires. Le site a montré l'existence d'outils de transition entre l'industrie de Son Vi et l'industrie de Hoa Binh. Par conséquent, le site de Tuan Quan recèle une grande valeur en termes de recherche archéologique, de science du patrimoine et de muséologie. -VNA