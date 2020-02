Le SG du Parti communiste et président du Vietnam Nguyen Phu Trong (centre) et de nouveaux ambassadeurs étrangers. Photo: VNA

Hano (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a reçu le 26 février à Hanoï, de nouveaux ambassadeurs du Cambodge, Chay Navuth, de la Suisse, Ivo Sieber, du Vénézuela, Mme Tatiana Josefina Pugh Moreno, du Grèce, Georgios Stilianopoulos, du Luxembourg, Jean-Paul Senninger, du Paraguay, Raul Alberto Florentin Antola, de la Jordanie, Mahmoud Daiffallah Al-Hamoud, venus lui présenter leurs lettres de créance.

Lors des rencontres, Nguyen Phu Trong a souhaité la bienvenue aux ambassadeurs prenant leurs fonctions au Vietnam.



En 2020, le Vietnam a obtenu des résultats remarquables dans tous les domaines, grâce au soutien et à la coopération efficace des amis étrangers, notamment des pays susmentionnés, a-t-il déclaré.



Le dirigeant vietnamien s’est déclaré convaincu que les ambassadeurs serviraient de passerelles importantes pour relier le Vietnam à leurs pays, contribuant à consolider, et développer davantage leurs relations d’amitié et de coopération.



Le Vietnam est prêt à créer toutes les conditions favorables aux diplomates à achever leurs tâches pendant leur mandat dans le pays, a-t-il affirmé. -VNA