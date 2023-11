Quang Binh (VNA) - Une cérémonie a été organisée le 14 novembre dans la commune de Tan Hoa, district montagneux de Minh Hoa, province de Quang Binh (Centre), pour recevoir le titre de "Best Tourism Village" 2023 (meilleur village touristique au monde) décerné par l' Organisation mondiale du Tourisme (OMT).Tan Hoa est le seul village vietnamien parmi les 260 villages touristiques candidats de 60 pays participants, et a été reconnu par l'OMT le 19 octobre.Nguyen Chau A, directeur général de la société Oxalis, a souligné que le tourisme local connaît un essor considérable. Les habitants locaux conservent leur simplicité, exploitent ensemble le tourisme conformément aux règles de développement durable, en préservant le paysage et l'identité culturelle traditionnelle de leur terre natale.Ho An Phong, vice-président du Comité populaire provincial de Quang Binh, a déclaré que Tan Hoa possède de nombreux sites pittoresques, des habitants travailleurs et des villages paisibles. Tan Hoa accélère le développement du tourisme et devrait obtenir de nombreux résultats encourageants s'il maintient son orientation de développement durable.Lors de la cérémonie, les dirigeants provinciaux ont remis des certificats à des organisations et particuliers pour leurs contributions à la construction et au développement de Tan Hoa en tant que meilleur village touristique du monde en 2023.Le village de Tan Hoa est connu comme une « zone inondée saisonnière » de la province de Quang Binh, où pendant la saison des pluies, les eaux de crue peuvent submerger tout le village. Depuis 2011, date à laquelle les activités touristiques ont été adoptées par le village de Tan Hoa, de nombreuses personnes ont acquis un emploi stable et, par la suite, leur qualité de vie s'est considérablement améliorée.Le village est situé à proximité du parc national de Phong Nha-Ke Bang, bénéficiant de conditions naturelles uniques et d'un charme rustique. Entouré de forêts primaires, de montagnes calcaires et de la paisible rivière Rao Nan, le village de Tan Hoa présente une beauté simple et durable qui laisse une impression durable aux visiteurs.Le village touristique de Tân Hoá est un modèle commercial touristique pionnier qui favorise la collaboration entre les entreprises et la communauté locale, dans le but de générer des bénéfices mutuels. Oxalis Adventure, en tant que partenaire, a mis en œuvre une stratégie commerciale claire et globale basée sur trois principes fondamentaux : la sécurité, la conservation et l'implication des populations locales.-VNA