Hanoï (VNA) - Ces derniers temps, le gouvernement, les ministères, les secteurs et les localités ont redoublé d'effort pour promouvoir le marché immobilier. On prévoit que ce marché devrait connaître une percée en 2024.



Le gouvernement a promulgué une série de documents et rencontré des entreprises confrontées à des difficultés pour résoudre des problèmes, stimuler le développement durable et solide du secteur immobilier, selon Le Hoang Chau, président de l'Association de l'immobilier de Hô Chi Minh-Ville.



En 2023, le Premier ministre a publié pour la première fois un programme visant à construire au moins un million de logements sociaux pour la période 2021-2030. La Banque d'État du Vietnam (BEV) a également annoncé un programme de crédit de 120.000 milliards de dongs avec un taux d'intérêt privilégié pour mettre en œuvre le programme d'un million de logements sociaux, la rénovation et la reconstruction d'immeubles d'habitation, a fait savoir Le Hoang Chau.

L'an dernier, la BEV s'est concentrée sur l'amélioration du cadre juridique en matière de prêt, la simplification des procédures et la diminution des documents pour obtenir des prêts, l'augmentation des crédits spécifiques, etc., pour aider les particuliers et les entreprises à accéder facilement au crédit bancaire, a déclaré Dao Minh Tu, vice-gouverneur permanent de la BEV.



De plus, l'Assemblée nationale a adopté les Lois sur les logements et les affaires immobilières, qui devraient aider le marché immobilier à se redresser.



Selon le président de GP.Invest Nguyen Quoc Hiep, pour redresser le marché immobilier, il est nécessaire d'avoir un couloir juridique favorable. Les entreprises immobilières s'attendent à ce que leurs problèmes soient résolus prochainement lors de la révision de la Loi foncière. -VNA