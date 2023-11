De nombreuses entreprises nationales de caoutchouc poursuivent une stratégie verte. Photo : vneconomy.vn



Photo d'illustration : VNA

Ho Chi Minh-Ville, 25 novembre (VNA) - De nombreuses entreprises nationales de caoutchouc poursuivent une stratégie verte dans le but de réduire les déchets et de vérifier les certificats de gestion durable des forêts afin de mieux promouvoir la marque vietnamienne de caoutchouc dans le monde.Il y a cinq ans, le Groupe de caoutchouc du Vietnam (VRG) a piloté un programme de gestion durable des forêts d’hévéas, créant ainsi une base permettant à ses membres d’étendre leurs superficies d’hévéas.Le groupe a indiqué qu'à la fin du troisième trimestre, 30 de ses entreprises membres avaient présenté des plans de gestion durable des forêts, soit neuf de plus qu'en 2022, couvrant 272.000 hectares, soit 95 % de la superficie totale.Entre-temps, 18 membres ont obtenu des certificats de gestion forestière durable couvrant plus de 11.000 hectares, atteignant 83 % de l'objectif fixé.Dau Tieng Rubber One-Member Co. Ltd, par exemple, gère plus de 28.000 hectares dans 16 communes et cantons des districts de Dau Tieng et Bau Bang, ainsi que de la ville de Ben Cat. Sur cette superficie, 8.000 hectares ont reçu la certification GFA pour la gestion durable des forêts.Outre la plantation, le groupe a réorienté ses activités vers la production verte, contribuant ainsi à sensibiliser ses travailleurs à la protection de l'environnement.Dong Phu Technical Rubber JSC, sous Dong Phu Rubber JSC, a déclaré avoir récupéré tous les sous-produits de post-production qui sont ensuite traités pour servir d'autres installations de production, réduisant ainsi les déchets rejetés dans l'environnement.Les usines de transformation du latex de caoutchouc ont également recyclé l'eau, ce qui leur a permis de réduire leurs coûts d'exploitation et d'utiliser les ressources en eau plus efficacement.- VNA