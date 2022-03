Photo: baodautu.vn

Hanoï (VNA) - La course à l'expansion des parts de marché dans le secteur de la logistique s'intensifie puisque de nombreuses entreprises étrangères continuent de verser des capitaux et d'augmenter l'échelle de leurs opérations au Vietnam.

Le centre logistique Cainiao P.A.T de la société Cainiao Network – membre du groupe Alibaba, sera mis en activité au deuxième trimestre 2022.

Construit sur une superficie de 110.000m2 dans le district de Ben Luc, province méridionale de Long An, le centre logistique Cainiao P.A.T est situé tout près du point d'intersection entre la rue Nguyen Huu Tri, la Nationale 1A et l'autoroute Ho Chi Minh-Ville - Trung Luong. Cet emplacement stratégique offre un accès direct à Ho Chi Minh-Ville, pôle économique et financier du Vietnam, et au delta du Mékong, qui représente 20% de la production agricole du pays.

Outre Cainiao P.A.T, Cainiao Network a déclaré qu'il développerait le centre logistique intelligent Cainiao Dong Nai. Ce centre s'étendrait sur une superficie de 168.000 m2 dont 90.000 m2 à louer pour répondre aux besoins des entreprises dans le contexte de perturbations de chaînes d'approvisionnement.

Le projet SLP Park Xuyen A dans la zone industrielle de Xuyen A, province de Long An, a été lancé fin février, dans le but de fournir des entrepôts de 1 à 2 étages. Le projet est construit sur une superficie de plus de 61.000 m2 et comprend trois usines, des bureaux et d’autres ouvrages supplémentaires.

Auparavant, en janvier, la société singapourienne Emergent Việt Nam Logistics Development Pte. Ltd, a annoncé un investissement de 35 millions de dollars dans un projet logistique au Vietnam.

Selon Savills Vietnam, le boom du commerce électronique, la croissance économique prometteuse, la production nationale et l'augmentation de la consommation apportent des opportunités à la logistique.

Des experts prévoient que le marché de la logistique au Vietnam devrait connaître une forte croissance annuelle de 14 à 16%. -VNA