Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural vient de publier une décision sur la mise en œuvre de mesures afin de concrétiser les résultats de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26).

Ce plan a été approuvé par le Premier ministre, selon la décision No. 888/QD-TTg du 25 juillet 2022.

Le ministère complétera les mécanismes, politiques, stratégies, plans directeurs et plans de développement pour chaque filière, conformément aux engagements et traités internationaux sur la réponse au changement climatique dont le Vietnam est partie, dont ceux conclus lors de la COP26.

Le ministère publiera un plan national sur la mise en œuvre de la Déclaration de Glasgow sur les forêts et l'utilisation des terres pour la période 2022-2030. Il élaborera un projet sur la protection, le développement, l’amélioration de la productivité, de la qualité et des capacités de séquestration et de stockage du carbone des forêts.

Enfin, le ministère mettra en œuvre un projet de développement des infrastructures de chaînes de valeur agricole intelligentes pour s'adapter au changement climatique. Il évaluera également la demande en technologies propres et à faibles émissions de carbone dans les secteurs afin de remplir l'engagement du pays de zéro émissions nettes d’ici 2050. -VNA