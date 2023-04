Le secrétaire d'État américain visite une zone d'exposition de produits technologiques à l'Université des sciences et des technologies de Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite au Vietnam, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a visité le 15 avril une zone d'exposition de produits technologiques sur les applications d'intelligence artificielle (IA), les robots et les lampes purificatrice d'air grâce à des algues à l'Université des sciences et des technologies de Hanoï.

Concrètement, des représentants de l'Université des sciences et des technologies de Hanoï l'a informé des recherches sur l'IA, le système mobile de surveillance de la qualité de l'air Fi-Mi, le système de robot d'échecs utilisant la technologie de traitement d'images 3D et l'IA(Robot Chess), la technologie de purification de l'air à base d'algues, etc.

Ensuite, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a regardé attentivement la compétition de robotique des étudiants vietnamiens qui se préparent au Championnat mondial de robotique VEX prévu du 25 au 27 avril à Dallas, Texas. -VNA