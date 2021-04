Le sandwich vietnamien parmi les meilleurs petits déjeuners d'Asie. Photo: BBC



Hanoï (VNA) - Le petit-déjeuner est, pour beaucoup, comme le repas le plus important de la journée. Récemment, le South China Morning Post, basé à Hong Kong en Chine, a établi une liste des meilleurs petits déjeuners asiatiques, dont le Bánh mì vietnamien.



Les influences coloniales se reflètent sur les tables de petit-déjeuner du Vietnam, le petit-déjeuner local "fast food" de choix étant le banh mi, une petite baguette vendue à chaque coin de rue, a écrit le journal.



Le Banh mi est un symbole de la cuisine vietnamienne et s'est bâti une réputation mondiale. Il est généralement consommé pour le petit-déjeuner ou comme collation, à des prix allant de 0,65 à 2 dollars.



Le plat a été répertorié dans le top 20 des aliments de rue à essayer par le plus grand site de voyage au monde, Fodor's Travel, en 2016. Un épisode vietnamien d'une série documentaire sur la cuisine de rue asiatique diffusée sur Netflix mettait en vedette le banh mi de Saigon.



Les soupes de nouilles "Pho" et "Bun bo Hue" sont également des plats populaires pour le petit-déjeuner. Ils sont servis non seulement au petit-déjeuner, mais également à tout autre moment de la journée, a cité South China Morning Post.-VNA