Hanoi (VNA) - Un nouveau décret sur l’augmentation du salaire minimum régional des ouvriers a été approuvé dimanche 12 juin par le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh.

Photo d'illustration : VietnamPlus Photo d'illustration : VietnamPlus

L’augmentation de 6% équivaut à une augmentation respective de 260.000 dôngs (11,20 dollars) dans la région 1, et de 240.000 dôngs, 210.000 dôngs et 180.000 dôngs dans les régions 2, 3 et 4.Le décret n°38/2022/ND-CP, qui entrera en vigueur le 1er juillet, précise également que le salaire horaire minimum augmentera de 15.600 dôngs à 22.500 dôngs (0,70-1 dollars).La classification géographique est déterminée en fonction du lieu d’activité de l’employeur.La région 1 couvre les zones urbaines de Hanoi et Hô Chi Minh-Ville; la région 2 englobe les zones rurales de Hanoi et Hô Chi Minh-Ville, ainsi que les principales zones urbaines du pays telles que Cân Tho, Dà Nang et Hai Phong.La région 3 couvre les villes de province et les districts des provinces de Bac Ninh, Bac Giang et Hai Duong, et la région 4 comprend le reste du pays.La modification s’applique aux employés et aux employeurs sous contrat de travail conformément au Code du travail.Le texte définit également le salaire minimum comme le montant le plus bas pouvant être versé à un employé, qui est la base de la négociation et de la compensation, sous la forme d’un salaire mensuel. Ce montant correspond à la charge de travail et au titre d’emploi en heures de travail désignées, compte tenu que le salarié accomplit ses tâches telles qu’assignées.Pour les employés rémunérés à la journée, à la semaine ou à la pièce, leur salaire, converti au taux mensuel ou horaire, ne doit pas être inférieur au salaire minimum. – VNA