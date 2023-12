Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a reçu séparément jeudi 7 décembre à Hanoi le directeur général du groupe gazo-pétrolier russe Zarubezhneft, Sergey Kudryashov, et l’ancien ministre sud-coréen de l’Environnement Lee Chi Beom.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà (à droite, au centre) et le directeur général du groupe gazo-pétrolier russe Zarubezhneft, Sergey Kudryashov, à Hanoi, le 7 décembre. Photo : VNA



Le Vietnam attache toujours de l’importance son amitié traditionnelle, son partenariat stratégique intégral avec la Russie, répondant à leurs intérêts et besoins respectifs, a-t-il déclaré à Sergey Kudryashov, notant que les projets de Zarubezhneft au Vietnam ont contribué positivement aux relations entre les deux pays.



Le dirigeant vietnamien a espéré que dans les temps à venir, le groupe russe travaillera avec des partenaires et entreprises vietnamiens pour mettre en œuvre de nouveaux projets dans les domaines du pétrole, du gaz et de l’énergie, créant ainsi une dynamique importante dans la coopération économique entre les deux pays.

Il a indiqué donner ses instructions aux ministères, aux branches et aux localités de se concentrer sur la résolution et l’élimination des difficultés et des obstacles afin de faciliter l’expansion des projets de coopération entre le groupe Zarubezhneft et ses partenaires vietnamiens.

Sergey Kudryashov Zarubezhneft a rendu compte au vice-Premier ministre Trân Hông Hà des résultats exceptionnels des projets de coopération entre le groupe Zarubezhneft et le groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (Petrovietnam).

Actuellement, le groupe Zarubezhneft se dépêche de finaliser les procédures et les plans pour la mise en œuvre de nouveaux projets pétroliers, gaziers et énergétiques au Vietnam, a-t-il fait savoir, exprimant son souhait de participer à d’importants projets énergétiques et électriques au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà et l’ancien ministre sud-coréen de l’Environnement Lee Chi Beom, à Hanoi, le 7 décembre. Photo : VNA

Recevant Lee Chi Beom, le dirigeant vietnamien a déclaré que le Vietnam a mis en place des politiques préférentielles pour attirer les investissements dans les domaines de la protection de l’environnement, des énergies renouvelables, des projets utilisant des technologies de pointe en rapport avec la transition verte, la transformation numérique.

L’ancien ministre sud-coréen de l’Environnement a partagé l’intérêt et les plans d’investissement de certaines sud-coréennes dans des parcs et des clusters industriels intelligents et respectueux de l’environnement au Vietnam, au service de l’industrie manufacturière de haute technologie, formant un écosystème complet et participant à la chaîne de valeur mondiale.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a exhorté les entreprises sud-coréennes à travailler directement avec les ministères, les secteurs et les localités pour "passer des commandes" en termes d’envergure, d’infrastructures techniques, de ressources humaines... pendant la préparation de leurs projets. – VNA