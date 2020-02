Colloque pour partager des expériences du Royaume-Uni dans la gestion de marché à l’intention des cadres vietnamiens. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La Direction de surveillance du marché du Vietnam, en coopération avec l’ambassade du Royaume au Vietnam, a organisé le 12 février un colloque pour partager des expériences dans la gestion de marché à l’intention des cadres chargés de l'inspection et du contrôle des marchés de cet organe.



Lors de ce colloque, Richard Frewin, spécialiste de la gestion de marchés du Royaume-Uni, a présenté globalement la structure, le mécanisme et les règles concernant les activités de gestion de marché au Royaume-Uni.



Il a aussi relevé des défis dans la gestion de marché au Royaume-Uni, quelques exemples et solutions concrètes.



Selon lui, malgré la grande distance géographique, le Vietnam et le Royaume-Uni partagent de nombreuses similitudes. En effet, les deux pays partagent des frontières communes avec un certain nombre de pays, et le Royaume-Uni compte environ 200 organes spécialisés dans la gestion de marché.



Il a indiqué que l’un des objectifs politiques importants de la gestion de marché au Royaume-Uni était de protéger des consommateurs et des travailleurs. Et pour mener à bien cette gestion, il est nécessaire de coopérer, notamment avec les entreprises, et de partager des données et des informations entre les organes, a-t-il noté.



Lors de ce colloque, le chef de la Direction de surveillance du marché du Vietnam Tran Huu Linh a affirmé que ce colloque avait aidé des cadres vietnamiens à accéder aux informations et expériences du Royaume-Uni dans la gestion de marché. -VNA