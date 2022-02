Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Plus de 55.000 tonnes de riz vietnamien exportées vers la République de Corée cette année bénéficieront d'un taux d'imposition préférentiel de 5%, selon le Département du marché Asie-Afrique du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce.

La compagnie générale du commerce des produits agro-aquatiques et vivrières (aT) de la République de Corée a lancé un appel d'offres international pour l'achat de 27.791 tonnes de riz brun à grain long et de riz à grain long non gluant du Vietnam.

La réception des dossiers de réponse à l'appel d'offres est mené jusqu’à 15h le 25 février. Les entreprises candidatures peuvent soumettre leurs dossiers directement au siège de l'aT ou via son site Web www.atbid.co.kr. Chacune doit soumettre également cinq sacs d'échantillons de riz de 2 kg.

Depuis 2020, la République de Corée a appliqué un taux d'imposition favorable de 5% pour 408.700 tonnes de riz importé chaque année, a indiqué le Département du marché d’Asie-Afrique, ajoutant que les droits de douane appliqués pour les autres est de 513%.

En particulier, la République de Corée s'est engagée à allouer 388.700 tonnes conformément au quota par pays pour cinq pays, à savoir les États-Unis, la Chine, la Thaïlande, l'Australie et le Vietnam. Un appel d'offres international sera lancé pour le reste. -VNA