Hanoi (VNA) – Lê Quôc Doanh, vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, lors d’un récent entretien avec la presse, a parlé des avancées de la riziculture. Les recherches en hybridation ont permis d’obtenir de nouvelles variétés de qualité appréciées des consommateurs étrangers.



- Cette année, malgré la crise sanitaire et l’important problème de salinisation des terres cultivables, notre production rizicole reste abondante et nos exportations ont connu, les trois premiers trimestres, une croissance impressionnante. Qu’en pensez-vous ?



Le succès de notre industrie rizicole aujourd’hui résulte d’un long processus de restructuration du secteur sous la direction du Parti et de l’État. En effet, depuis 1990 (quatre ans après avoir commencé la mise en œuvre de la politique de Renouveau, ndlr), l’agriculture nationale dont la riziculture se développe rapidement. Grâce aux progrès technologiques, le delta du Mékong, aux sols acides à sulfates (alunés), s’est transformé en vaste région rizicole au rendement élevé, devenant ainsi "un grenier à riz" du pays.



En outre, de nombreuses localités côtières du Nord ont réussi à convertir leurs terres acides à sulfates en rizières capables de produire 8-9 tonnes de paddy par hectare. En particulier, les recherches sur les semences ont connu des avancées spectaculaires ces dernières décennies, sans compter les innovations importantes et constantes des techniques agricoles. Nous avons une collection de semences de qualité permettant de produire des variétés de riz parfumées et spéciales.



Avant l’apparition du COVID-19, les riziculteurs faisaient déjà face aux effets néfastes du changement climatique : intrusion saline précoce dans le delta du Mékong, sécheresse dans le Centre et ravage des plantations par les insectes et champignons, comme la pyriculariose, dans le Nord. Mais grâce aux prévisions et politiques adaptées du gouvernement prises dès mi-2019, le secteur a réussi à surmonter ces obstacles. En particulier, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a demandé à huit provinces côtières du delta du Mékong de commencer tôt le semis de 400.000 ha de rizières de la campagne hiver-printemps pour éviter le pic de l’intrusion saline. C’est une politique décisive pour le succès de la campagne hiver-printemps 2019-2020. Nous avons eu une récolte abondante.



Récolte du riz dans le delta du Mékong. Photo : VNA

- L’Union européenne nous réserve un quota d’exportation de 30.000 tonnes de riz parfumé. Est-ce que cette première étape nous met sur la bonne voie pour accéder à des marchés exigeants ?



L’octroi par l’Union européenne d’un quota de 30.000 tonnes de riz parfumé avec des exonérations fiscales est un bon signe. Les 27 pays européens représentent un marché difficile qui exige une sécurité sanitaire des aliments très élevée et une origine géographique claire. L’entrée dans ce marché aidera le riz vietnamien à montrer sa valeur, sa qualité et son prestige. Le volume de 30.000 tonnes n’est pas, bien sûr, important mais c’est un bon commencement.

Si les producteurs et les entreprises exportatrices contrôlent sérieusement la qualité de leurs produits et répondent bien aux exigences des partenaires, ils gagneront la confiance des consommateurs européens, et je crois que le quota continuera d’augmenter dans le futur.



- Neuf variétés de riz parfumé ont bénéficié de privilèges fiscaux pour s’écouler en Europe. Quelle est l’opportunité pour d’autres variétés spéciales comme les ST24 et ST25 ?



