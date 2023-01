Hanoï (VNA) - En 2022, le revenu moyen des travailleurs a augmenté de 927.000 VND, le nombre de chômeurs a diminué de plus de 359.000 personnes par rapport à 2021.

Photo d'illustration: Nguoilaodong

Selon l'Office général des statistiques, le revenu mensuel moyen des travailleurs en 2022 a atteint 6,7 millions de VND, soit une augmentation de 16% (équivalent à 927.000 VND) par rapport à 2021 et de 12,7% (927.000 VND) par rapport à 2019 - la période précédant l'épidémie de Covid-19.



Grâce à la croissance de la plupart des secteurs en 2022, le revenu des travailleurs de trois secteurs économiques a augmenté par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été observée dans l'industrie et la construction (+17,6%, soit plus de 1,1 million de VND), suivi des services (+ 15,4%, environ 1 million de VND), et de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture/pêche (+ 9,8%, 448.000 VND).



Le revenu mensuel moyen des travailleurs masculins est désormais de 8 millions de VND soit 1,14 fois plus que celui des femmes. En termes de régions, le revenu en milieu urbain est 1,23 fois plus élevé qu'en milieu rural: 8,4 millions de VND contre 6,9.



Outre la hausse des revenus, selon l'agence des statistiques, le chômage en 2022 a également légèrement diminué par rapport à 2021 - l'année qui a enregistré un taux de chômage record de 3,98 % (troisième trimestre 2021). En 2022, les chômeurs en âge de travailler étaient de près de 1,07 million, soit plus de 359.000 de moins que l'année précédente. Le taux de chômage était de 2,32 %, en baisse de 0,88 point de pourcentage. Par rapport à avant l'épidémie, le taux de chômage en 2022 a été supérieur de 0,16 point de pourcentage. -CPV/VNA