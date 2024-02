La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA

Hanoï, 29 février (VNA) - Le récif corallien Tu Chinh (Vanguard Bank) fait partie du plateau continental du Vietnam et sa souveraineté est pleinement établie conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982), a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, le 29 février.Pham Thu Hang a fait cette déclaration lors de la conférence de presse périodique du ministère en réponse aux questions des journalistes concernant le récent déploiement par la Chine de navires de la garde côtière pour opérer dans la zone du récifcorallien de Tu Chinh au Vietnam.Elle a souligné que la position du Vietnam sur le récif corallien de Tu Chinh était cohérente et avait été affirmée à plusieurs reprises.Le Vietnam s'oppose résolument à toutes les actions qui violent la souveraineté, les droits souverains et la juridiction du Vietnam sur les zones maritimes qui sont établies en pleine conformité avec le droit international, en particulier la CNUDM de 1982, a-t-elle déclaré.Pham Thu Hang a souligné que le Vietnam a toujours protégé ses droits et intérêts légitimes en mer par des moyens pacifiques, conformes au droit international. - VNA