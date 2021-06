Une scène de '' Rom '', un film vietnamien de Tran Thanh Huy. (Photo fournie par le distributeur du film)

Rome (VNA) – Le protagoniste du film "Ròm", incarné brillamment par Trân Anh Khoa, a remporté le prix du meilleur acteur au 18e Festival du film asiatique en Italie organisé du 17 au 23 juin à Rome, en Italie.

Cette récompense fait partie des cinq prix les plus importants du festival, aux côtés des prix pour le meilleur film, le meilleur réalisateur, la meilleure actrice et le film le plus original.

Le comité organisateur a décrit l’interprétation de Ròm par Trân Anh Khoa comme celle de "l’instinct, de l’énergie et de la dynamique pour un personnage qui évolue dans le chaos et la folie de Hô Chi Minh-Ville".



L’ambassade du Vietnam en Italie a reçu le prix au nom du heureux lauréat, qui se trouve actuellement au Canada.

Quatre films vietnamiens - "Home sweet home", "Dad, I’m sorry", "Blood Moon Party-Fête de lune de sang" et "Ròm" - sont projetés le 22 juin à Rome dans le cadre du festival.

Le 18e Festival du film asiatique a mis aux prises 28 longs métrages et deux courts métrages de onze pays asiatiques dont le Japon, la République de Corée, la Chine, les Philippines, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, Singapour et le Vietnam. –VNA