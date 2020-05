Hanoi (VNA) - La 9e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature a discuté par visioconférence samedi matin 23 mai du projet pilote du modèle d’administration urbaine dans le centre de Dà Nang.

Un coin de la ville de Da Nang. Photo: VNA



Avant les débats, les députés doivent écouter un rapport sur le projet de résolution sur l’expérimentation du modèle d’administration urbaine dans la ville de Dà Nang et les mécanismes spéciaux présenté par le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung.



Ils doivent écouter également et un rapport de vérification sur le projet de résolution par le président de la Commission juridique de l’Assemblée nationale Hoàng Thanh Tung.

Dans la matinée également, le ministre de la Sécurité publique, Tô Lam, a présenté un rapport sur la loi révisée sur la résidence et le président de la Commission juridique de l’Assemblée nationale Hoàng Thanh Tung, un rapport de vérification sur la loi révisée.



Dans l’après-midi, les députés écouteront un rapport expliquant un projet de loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur la construction, avant un débat en ligne sur ce texte. – VNA