Photo : Hanoi Melody Residences

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Construction a demandé au gouvernement l'autorisation de maintenir les dispositions du projet de loi sur les logements (modifiée) concernant les individus étrangers désireux d'acquérir des logements au Vietnam.Selon ces dispositions, les individus étrangers entrant au Vietnam peuvent acheter et posséder des logements au Vietnam mais la possession de logements ne leur donne pas le droit d’utilisation du foncier.Pour l’heure, le projet de loi sur les logements (modifiée) est en cours de finalisation et devrait être soumis à l'Assemblée nationale pour étude et discussion lors de sa session de mai prochain.Selon des experts, après des ajustements, ce projet de loi comporte de nombreux changements par rapport au texte original dans une direction plus positive, en phase avec les lois concernées.-VNA