Hanoi (VNA) – Le projet «Héritage du ao dài - La culture de l’amour» a été lancé le 8 septembre à Hanoï, destiné à renforcer la coopération culturelle entre le Vietnam et l’Italie et à préparer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2023).

Représentation des "ao dài" du styliste Quang Hoa. Photo: NDEL



Ce projet est réalisé par le groupe Golden Heritage, en collaboration avec l’ambassade d’Italie à Hanoï, l’ambassade du Vietnam en Italie et la Chambre de commerce italienne au Vietnam.



L’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Antonio Alessandro a déclaré que l’ambassade d’Italie au Vietnam s’efforce toujours de promouvoir les activités d’échange culturel entre le Vietnam et l’Italie, en particulier dans le domaine de la mode, atout de l’Italie.

En particulier en 2023, les deux pays célébreront 50 ans de relations diplomatiques, « Héritage ao dài - La culture de l’amour » est un projet spécial qui montre l’échange culturel et en même temps les efforts de présenter le «ao dài» - un symbole de la culture vietnamienne au monde.

Ce projet vise également à aider les communautés de stylistes de la mode des deux pays à avoir la possibilité de coopérer et de se développer de manière créative, a-t-il déclaré.

La présidente de l’ICHAM et du Golden Heritage Group, Michele Dercole, a souligné que «L’héritage ao dài - La culture de l’amour» est un projet d’échange culturel entre le Vietnam et l’Italie basé sur les valeurs essentielles et les avantages de chaque pays.

Le projet, d’une part, présentera des produits vietnamiens «ao dài» dans la vie de la mode internationale, et fera connaitre d’autre part, la quintessence de la technologie internationale italienne dans le ao dài traditionnel vietnamien, créant ainsi de nouvelles valeurs basées sur celles de la nation.

La styliste Maria Elena Di Terlizzi. Photo : Casa Italia

Le projet vise à créer une collection de 60 œuvres du ao dài réalisées par des stylistes vietnamiens et italiens. Il est prévu qu’il y aura 2 spectacles ao dai chaque année sur 5 ans. Les spectacles de mode auront lieu dans des villes aux valeurs culturelles et patrimoniales célèbres des pays du monde entier.

Actuellement, la styliste italienne Maria Elena Di Terlizzi et le styliste vietnamien Quang Hoa ont rejoint le projet et créent des ao dài montrant l’interférence entre deux cultures.

Maria Elena Di Terlizzi a déclaré que les créations «ao dài» utiliseront des matériaux italiens et des matériaux modernes pour suivre les tendances de la mode mondiale et être accessibles aux utilisateurs de nombreux pays.

Quang Hoa a exprimé son espoir que le projet avec 20 designs de ao dài de style traditionnel, 20 designs de ao dài de style quotidien et 20 autres designs au style audacieux et modernes contribuera à donner vie au nouveau produit de mode «ao dài» dans le monde. – NDEL/VNA