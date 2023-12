Photo d'illustration : VNVC



Hanoï (VNA) - Depuis 1994, le Programme élargi de vaccination a couvert 100% des communes et des quartiers du pays, aussi bien les zones urbaines, rurales, frontalières qu'insulaires et isolées.

La Pr. agrégée Dr Duong Thi Hong, directrice adjointe de l'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie relevant du ministère de la Santé, a déclaré lors d'un colloque tenu le 19 décembre à Hanoï que cela témoigne de la volonté et du succès du secteur de la santé d'assurer l'équité en matière de soins de santé pour la population.

Grâce aux efforts de l'ensemble du secteur de la santé, le Vietnam a éradiqué la poliomyélite en 2000. En 2005, le pays a été reconnu internationalement pour avoir éradiqué le tétanos néonatal. Actuellement, le pays maintient un taux national de vaccination contre la rougeole supérieur à 95%. La rougeole a été maîtrisée et devrait être éliminée dans un avenir proche.

En particulier, les résultats de la vaccination au cours des dix premiers mois de 2023 montrent que le taux de maintien de l'éradication du tétanos néonatal dans les districts a atteint 100%, que 66,4% des enfants de moins d'un an sont entièrement vaccinés et que 77,1% sont vaccinés contre la rougeole et la rubéole, selon Mme Duong Thi Hong.

Colloque sur le Programme élargi de vaccination. Photo: nhandan.vn



Le 15 décembre 2023, le Programme élargi de vaccination a reçu 490 600 doses du vaccin DTC-HBV-Hib (un vaccin contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, l'hépatite B, la poliomyélite et les infections à Hib) financées par le gouvernement australien dans le cadre de la vaccination régulière des enfants au cours des premiers mois de 2024, a-t-elle indiqué.

Selon le plan, au premier trimestre 2024, le Programme donnera la priorité aux enfants de 2 mois et plus qui n'ont pas reçu la première dose du vaccin DTC-HBV-Hib, ainsi qu'à la vaccination des deuxième et troisième doses pour les enfants.

Pendant ce temps, le Programme continue d'administrer d'autres vaccins aux enfants, notamment certains pour prévenir les épidémies hiver-printemps comme la rougeole et la rubéole, de renforcer la surveillance des maladies vaccinales élargies et de préparer le déploiement du Rota, un nouveau vaccin introduit dans le cadre du Programme élargi de vaccination dans 33 villes et provinces à partir du deuxième trimestre 2024.

Lors de la conférence, les délégués ont discuté de l'importance d'une communication efficace sur les vaccins dans les médias, de renforcer la coordination entre le ministère de la Santé et les agences de presse pour améliorer l'efficacité et l'efficience de la communication sur la politique de santé... -VNA