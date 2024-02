Des étudiants lao et cambodgiens et des "parents" vietnamiens. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le programme "Des familles vietnamiennes avec étudiants laos et cambodgiens à Ho Chi Minh-Ville" a été mis en œuvre efficacement par le Front de la Patrie de la ville et ses organisations membres, contribuant à resserrer les relations entre le peuple du Vietnam et celui du Laos et du Cambodge.

C'était l’évaluation donnée lors d’une réunion de bilan de la diplomatie du peuple - des activités des résidents vietnamiens à l'étranger et de la mise en œuvre du programme "Des familles vietnamiennes avec des étudiants lao et cambodgiens” de 2023, organisée le 23 février par le Front de la Patrie de la ville.

Selon Ngo Thanh Son, vice-président du Front, le programme a été mis en œuvre en 2023 avec la participation de 67 familles vietnamiennes, 91 étudiants lao et 14 étudiants cambodgiens. Le coût total du programme est de 470 millions de dongs (environ 19 200 dollars).



Les organisations membres du Front ont également organisé de nombreuses activités dans le cadre du programme, par exemple la fête "La famille vietnamienne, lao et cambodgienne", le séminaire ayant pour thème "Préserver et promouvoir les relations d'amitié spéciales entre le Vietnam – Laos – Cambodge", des visites des familles vietnamiennes, des étudiants lao et cambodgiens à des monuments de Ho Chi Minh-Ville, l’offre de l'"ao dai" (robes traditionnelles vietnamiennes) à des étudiantes du Laos et du Cambodge...

Le programme a permis aux étudiants lao et cambodgiens d'acquérir des expériences sur la culture et la beauté de la vie quotidienne des Vietnamiens en général et des habitants de Ho Chi Minh-Ville en particulier, contribuant à resserrer l’amitié et la solidarité entre les peuples vietnamien, lao et cambodgien. - VNA