Hanoï (VNA) - Selon le site Web Business Recorder du Pakistan, cette semaine, les prix à l'exportation du riz vietnamien atteignent leur plus haut niveau depuis plus de neuf ans, dans un contexte de légère augmentation de nouvelles commandes.

Le 25 mars, le prix des brisures à 5% au Vietnam est passé à 515-520 dollars la tonne, le plus haut niveau depuis décembre 2011. Un commerçant a estimé que la demande augmentait et des navires sont de plus en plus nombreux à faire escale au port d'Ho Chi Minh-Ville pour charger du riz. On s'attend à ce que les prix du riz restent élevés car la demande mondiale de céréales reste forte dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Le 24 mars, des commerçants ont précisé que la Compagnie générale des aliments du Sud avait gagné un contrat d’exportation de 50.000 tonnes de brisures de riz à 5% vers le Bangladesh, - le troisième plus grand producteur mondial de riz qui doit importer du riz en raison de nombreuses inondations.

Un responsable du ministère de l'Alimentation du Bangladesh a fait savoir que le pays avait approuvé l'achat de 100.000 tonnes de riz à l'Inde et au Vietnam, chacun achetant 50.000 tonnes. -VNA