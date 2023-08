Vietjet devient la première compagnie aérienne à exploiter une ligne directe reliant Ho Chi Minh-Ville, la ville la plus dynamique du Vietnam, à Perth, capitale de l'État d'Australie-Occidentale. Cette nouvelle ligne porte le nombre total de vols entre le Vietnam et l'Australie opérés par Vietjet à 38 par semaine.

Le comité directeur de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) de la province de Tien Giang (delta du Mékong) a tenu une conférence le 10 août pour faire le point sur la lutte contre la pêche INN au cours des sept mois de cette année.

Les centres commerciaux mondiaux de la nouvelle ville de Binh Duong, de Mumbai en Inde et de Shenyang en Chine ont signé des protocoles d'accord sur la coopération économique et commerciale, dans le cadre de la réunion régionale Asie-Pacifique 2023.

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tien a demandé aux localités de contrôler étroitement l'entrée et la sortie des navires de pêche dans les ports et d'empêcher les navires de pêche non qualifiés d'exercer des activités d'exploitation.