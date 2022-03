Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À partir de 15h00 vendredi 11 mars, le litre d'essence E5 RON 92 et RON 95 augmente de 2.908 dongs et 2.990 dongs, respectivement.

Les prix sont désormais de 28.985 dongs le litre d’E5 RON 92, et 29.824 dongs le litre de RON 95.

Le diesel se vend à 25.268 dongs le litre (+3.958 dongs).

Selon les ministères des Finances, de l’Industrie et du Commerce, les prix des carburants sur le marché mondial ont augmenté en raison du conflit entre la Russie et l’Ukraine et de la forte demande mondiale pour la relance économique.-VNA