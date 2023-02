Budapest (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Hongrie en collaboration avec le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, a organisé les 4 et 5 février un programme culturel et artistique pour saluer le Nouvel An lunaire du Chat 2023.

Lors du programme culturel et artistique pour saluer le Nouvel An lunaire du Chat 2023. Photo: VNA



Il s’agissait également d’une activité célébrant le 93e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930-2023), le 73e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Hongrie (3 février 1950) et le 5e anniversaire de l’établissement du partenariat intégral entre les deux pays.



S’exprimant lors du programme, l’ambassadrice du Vietnam en Hongrie Nguyên Thi Bich Thao a passé en revue les réalisations enregistrées par le pays en 2022 et souligné le développement du partenariat intégral Vietnam-Hongrie ces derniers temps en tous domaines.



Des numéros artistiques interprétés par des artistes du Théâtre militaire de musique et de danse, la troupe artistique de la Région militaire 2 et de la Direction des arts du spectacle du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ont laissé de bonnes émotions dans le cœur des Vietnamiens résidant à l’étranger et des amis internationaux.



Durant sa tournée en Hongrie, la troupe artistique en collaboration avec le Centre culturel bouddhiste du Vietnam à Budapest, a également donné un spectacle dans la pagode Tuê Giac. –VNA