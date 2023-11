La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan et le prince héritier danois Frederik (centre). Photo : VNA



Copenhague (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Danemark, la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan a eu le 22 novembre (heure locale) une entrevue avec le prince héritier danois Frederik.Vo Thi Anh Xuan a souhaité que les deux pays continuent à promouvoir la mise en œuvre des accords conclus, en profitant des opportunités du Cadre de partenariat stratégique vert pour promouvoir la coopération. Elle a aussi souhaité que la famille royale et le gouvernement du Danemark continuent à soutenir le Vietnam dans la réalisation des engagements de la Déclaration politique sur le partenariat pour une transition énergétique juste.Elle a demandé au prince héritier de continuer à prêter attention et à soutenir les organisations danoises, dont le Fonds vert, pour soutenir le processus de transition verte du Vietnam et encourager les entreprises danoises à investir et à faire des affaires au pays.Vo Thi Anh Xuan a exprimé ses remerciements à la famille royale et au gouvernement danois pour avoir créé des conditions favorables à l'intégration de plus de 16 000 Vietnamiens dans la société danoise.Le prince héritier Frederik a exprimé son impression du fort développement du Vietnam ces dernières années et a déclaré soutenir les entreprises danoises dans la mise en œuvre de projets commerciaux dans le delta du Mékong, tout en demandant aux entreprises d'étendre leurs opérations à d'autres régions potentielles. Le prince héritier a également affirmé que la famille royale et le gouvernement danois continueraient à soutenir l'intégration de la communauté vietnamienne dans la société danoise.Le même jour, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a reçu des chefs d'entreprise danois typiques de nombreux domaines tels que la fabrication, la transformation, les énergies renouvelables, dont Padora, Lego, CIP...Les chefs d'entreprise danoise ont exprimé leur appréciation pour les efforts menés par le gouvernement et les ministères vietnamiens pour améliorer l'environnement de l'investissement et créer des conditions favorables permettant aux entreprises danoises de faire des affaires efficaces au Vietnam. Ils ont salué l'adoption récente par le Premier ministre Pham Minh Chinh et la Première ministre danoise Mette Frederiksen de la Déclaration conjointe sur l'établissement du partenariat stratégique vert Vietnam-Danemark qui ouvrirait de nombreuses opportunités pour la coopération dans le développement durable et la transformation verte.S'exprimant lors de la rencontre, la vice-présidente vietnamienne a affirmé que le Vietnam valorisait et souhaitait toujours renforcer les relations de coopération avec le Danemark. Le gouvernement vietnamien accorde toujours une attention particulière et donne la priorité à l'attraction de l'investissement direct étranger vers les projets à haute teneur technologique, à haute valeur ajoutée, au développement durable.Elle a demandé aux ministères, aux administrations et aux localités de continuer à se coordonner avec la Fédération des chambres d'industrie danoises, de grandes organisations et entreprises danoises pour discuter de la mise en œuvre des projets, notamment pour concrétiser les idées proposées. - VNA