Le prince héritier et la princesse du Japon assistent à la première représentation de l'opéra "Princesse Anio". Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 22 septembre, dans le cadre de leur visite officielle au Vietnam, le prince héritier Fumihito Akishino et la princesse Kiko ont assisté à la première représentation de l'opéra "Princesse Anio" à l'Opéra de Hanoï. Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang y a assisté.Le projet d'opéra "Princess Anio" vise à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon. Le projet est mis en oeuvre par l'Orchestre symphonique du Vietnam et le Conseil d'administration de "Princess Anio" (Brain Group, Yamaha Music Vietnam, Association pour la promotion des échanges internationaux), avec le patronage des ministères vietnamiens de la Culture, des Sports et du Tourisme, et des Affaires étrangères et de l'ambassade du Japon au Vietnam.Cet opéra est basé sur la véritable histoire d'amour entre la princesse Ngoc Hoa (princesse Anio) à Hoi An, Vietnam et Araki Sotaro, un marchand à Nagasaki, Japon, à l'époque du Shuinsen au 17ème siècle. Aujourd'hui, la procession des palanquins pour accueillir la princesse Anio continue d'être recréée lors du festival Nagasaki Kunchi à Nagasaki, du 7 au 9 octobre de chaque année.