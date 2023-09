Le prince héritier du Japon Fumihito d'Akishino et son épouse, la princesse Kiko, en visite au Vietnam

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a eu, le 21 septembre à Hanoï, une entrevue avec le prince héritier Fumihito d'Akishino et la princesse héritière Kiko du Japon, après la cérémonie d'accueil pour le couple princier héritier. Elle a affirmé la volonté du Vietnam de développer davantage les relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon, conformément aux aspirations et aux intérêts des deux peuples.