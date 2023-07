Le président Vo Van Thuong (2e à gauche) et son épouse ont quitté Vienne le 25 juillet, terminant avec succès une visite officielle en Autriche, à l'invitation du président autrichien Alexander Van der Bellen. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Vienne le 25 juillet, terminant avec succès une visite officielle en Autriche, à l'invitation du président autrichien Alexander Van der Bellen.Lors de l’entretien entre le président Vo Van Thuong et son homologue Alexander Van der Bellen, les deux parties ont échangé et convenu de nombreuses orientations et mesures de coopération pour approfondir l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et l'Autriche. L'un des objectifs de la coopération future est de promouvoir la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, de la culture et de l'art ; de mettre en œuvre efficacement l'Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (UE) (EVFTA) ; de faire retirer bientôt le carton jaune INN à l’encontre des produits aquatiques vietnamiens.Les deux dirigeants ont rencontré la presse pour annoncer les résultats de leur entretien et assisté à la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre les deux ministères des Affaires étrangères.Vo Van Thuong a également eu des rencontres avec des dirigeants autrichiens de haut rang et ceux de localités comme la rencontre avec la présidente du Sénat autrichien Claudia Arpa ; la visite de l'Hôtel de ville et la rencontre avec le maire de Vienne Michael Ludwig ; la visite du Burgenland et la rencontre avec son gouverneur Hans Peter Doskozil....Le chef de l’Etat vietnamien a cordialement reçu l'Association d'amitié Autriche-Vietnam, des ambassadeurs vietnamiens dans des pays européens; visité l'ambassade du Vietnam en Autriche et des Vietnamiens vivant, travaillant et étudiant en Autriche et dans d'autres pays européens.