Hanoi (VNA) – Le président Vo Van Thuong a souligné les relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine, lors de la réception, jeudi 11 janvier à Hanoi, du membre du Politburo, secrétaire du Secrétariat, chef du Département de la propagande du Comité central du Parti communiste chinois Li Shulei, à la tête d’une délégation en visite de travail au Vietnam.

Le président Vo Van Thuong (à droite) serre la main du membre du Politburo, secrétaire du Secrétariat, chef du Département de la propagande du Comité central du Parti communiste chinois Li Shulei, à Hanoi, le 11 janvier. Photo : VNA

Saluant les réalisations obtenues ces derniers temps par le PCC, l’Etat et le peuple chinois, le dirigeant vietnamien a apprécié la visite de la délégation chinoise qui est la première activité d’échange de haut niveau entre le Parti communiste chinois (PCC) et le Parti communiste du Vietnam (PCV) en 2024, juste après la visite d’Etat du secrétaire général et président chinois Xi Jinping et de son épouse au Vietnam.Le président Vo Van Thuong a transmis les vœux du secrétaire général Nguyên Phu Trong au secrétaire général et président chinois Xi Jinping et à d’autres dirigeants de haut niveau du PCC et de l’Etat chinois à l’occasion du Nouvel An lunaire.Il a déclaré que la visite d’Etat du secrétaire général et président chinois Xi Jinping et de son épouse au Vietnam du 12 au 13 décembre 2023 revêtait une importance historique, au cours de laquelle les deux pays avaient convenu d’approfondir davantage leur partenariat de coopération stratégique intégrale et de l’élever à une nouvelle hauteur par la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, d’œuvrer pour le bonheur des deux peuples, pour la cause de la paix et du progrès de l’humanité.Les deux secrétaires généraux ont affirmé à plusieurs reprises que l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine s’est forgée et a été éprouvé par le temps, a été construite et cultivée par les générations de dirigeants des deux Partis et des deux pays, et est devenue un bien précieux qui doit être largement propagé auprès des responsables, des membres des deux Partis et des deux peuples, surtout auprès de la jeune génération des deux pays, a-t-il indiqué.Le chef de l’Etat vietnamien a déclaré que les deux parties devaient promouvoir au maximum les bonnes traditions, en particulier entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples, appréhender profondément les conceptions communes entre les deux secrétaires généraux, renforcer les échanges, les contacts et les rencontres de haut niveau et à tous les niveaux entre les deux Partis et les deux pays.Il a apprécié les résultats de l’entretien entre le chef du Département de la propagande du Comité central du PCC et le chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du PCV, demandant aux deux organismes de renforcer la sensibilisation aux belles valeurs et aux contenus de la Déclaration commune Vietnam-Chine sur la poursuite de l’approfondissement et l’élévation des relations de partenariat de coopération stratégique intégrale, la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique pour développer constamment les bonnes relations entre les deux Partis.Li Shulei a pour sa part transmis les vœux du secrétaire général et président chinois Xi Jinping au secrétaire général Nguyên Phu Trong et au président Vo Van Thuong. Il a affirmé que le Département de la propagande du Comité central du PCC et la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du PCV renforceront davantage leur collaboration et leur échange d’expériences dans le travail idéologique et culturel dans l’esprit des conceptions communes entre les dirigeants de haut niveau vietnamiens et chinois. – VNA