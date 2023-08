Le président Vo Van Thuong rend visite à la Conférence des évêques catholiques du Vietnam. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans la matinée du 7 août, le président Vo Van Thuong a rendu visite à la Conférence des évêques catholiques du Vietnam à son bureau situé à Ho Chi Minh-Ville.



C'était la première fois que Vo Van Thuong rendait visite à la Conférence des évêques catholiques du Vietnam en tant que président de la République.



Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le président Vo Van Thuong a souhaité paix et bonne santé au président de la Conférence des évêques catholiques du Vietnam, Joseph Nguyen Nang, et aux autres membres de la Conférence. Il a également envoyé aux catholiques de l’ensemble du pays ses vœux de santé, de paix et de bonheur.



A cette occasion, le président Vo Van Thuong a affirmé les contributions très actives de la communauté catholique au développement national, surtout dans des domaines tels que la protection sociale, la charité, la prévention et le contrôle des maladies…



Le Parti et l'État mettent toujours en œuvre de manière cohérente les politiques pour assurer et respecter la liberté de religion, a déclaré Vo Van Thuong, avant d’informer des résultats de sa dernière visite au Vatican, notamment ceux de sa rencontre avec le pape François.