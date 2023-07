Rome (VNA) - Le président du Vietnam Vo Van Thuong a rencontré le 26 juillet à Rome le président du Sénat italien, Ignazio La Russa, dans le cadre de sa visite d'État en Italie.

Le président Vo Van Thuong a souligné l'importance de sa visite alors que les deux pays célèbrent le 50e anniversaire des relations diplomatiques et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique, affirmant que le Vietnam attachait toujours de l'importance au partenariat stratégique avec l'Italie, notamment la coopération étroite entre leurs organes législatifs.

De son côté, le président du Sénat italien, Ignazio La Russa, a déclaré que cette visite était la première au niveau des chefs d'Etat entre les deux pays ces sept dernières années, constituant une étape importante dans les relations bilatérales.

Il a félicité le développement vigoureux de la coopération multiforme entre les deux pays, a souligné l'amitié et la solidarité entre les peuples des deux nations et a déclaré que le Vietnam était le partenaire le plus important de l'Italie au sein de l’ASEAN.

Le président du Sénat italien a également exprimé son soutien au Vietnam pour servir de passerelle entre le Parlement italien et l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA).

Les deux dirigeants ont convenu que leurs pays se coordonneraient étroitement et se soutiendraient au sein des forums interparlementaires tels que l'Union interparlementaire (UIP) afin de contribuer à la paix, à la coopération et au développement régionaux et mondiaux.

Le président Vo Van Thuong a appelé les deux parties à accroître les échanges de délégations à tous les niveaux entre les États, les gouvernements et les parlements; maintenir une coordination étroite et un soutien mutuel au sein des forums multilatéraux tels que les Nations Unies et le cadre ASEAN-UE pour répondre conjointement aux problèmes régionaux et mondiaux; et intensifier les partenariats dans le domaine de l'éducation et la formation, le tourisme et l’échange entre les peuples.

Ignazio La Russa a accepté la proposition de son invité de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne s'intègre avec succès dans la vie sociale et économique de l'Italie et continue à contribuer au renforcement de l'amitié bilatérale.

Il a également montré son soutien aux liens économiques des deux pays, notant que plus de 100 entreprises italiennes opèrent de manière fructueuse au Vietnam.-VNA