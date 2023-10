Le président Vo Van Thuong (droite) rencontre le personnel des agences de représentation vietnamienne en Chine. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Lors de sa participation au 3e Forum de "la Ceinture et la Route" pour la coopération internationale tenu à Pékin, en Chine, le 19 octobre, le président Vo Van Thuong a rencontré le personnel des agences de représentation vietnamienne en Chine.

Le président Vo Van Thuong a souligné que l'objectif de son voyage d'affaires en Chine était de participer au 3e Forum de "la Ceinture et la Route" pour la coopération internationale et de contribuer à la concrétisation et à la mise en œuvre de la conception commune parvenue par les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, lors de la visite historique en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong fin octobre 2022.

Le maintien des échanges et des contacts de haut niveau contribuera à renforcer la confiance politique et la coopération pratique entre les deux pays. Ce voyage d'affaires vise également à affirmer que le Vietnam soutient toujours les initiatives favorables à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré.

De plus, il s'agit également d'une occasion de rencontrer des chefs d'État, des chefs de délégations de pays et d'organisations internationales afin de discuter et d'accélérer les mesures visant à améliorer l'efficacité de la coopération intégrale entre le Vietnam et d'autres pays et organisations internationales.

Le président Vo Van Thuong s'exprime à la rencontre. Photo: VNA



En ce qui concerne la situation socio-économique du pays, le président Vo Van Thuong a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam maintenaient une politique étrangère selon laquelle le Vietnam est un ami, un partenaire de confiance et un membre actif et responsable de la communauté internationale. Sur la base des intérêts nationaux, le Vietnam est prêt à établir des relations diplomatiques, à coopérer étroitement et à élargir sa coopération avec d'autres pays selon les principes d'égalité et d'équité, tout en garantissant l'indépendance et l'intégrité territoriale, et en respectant le droit international pour la paix et le développement de la région et du monde.



Le chef du gouvernement a souligné l'importance du marché chinois pour les secteurs et les industries d'exportation du Vietnam, en particulier pour les produits agricoles. Il a demandé aux autorités d’accorder une attention particulière au maintien, à l’expansion et au développement de ce marché.



Il a hautement apprécié les cadres et les employés de l'ambassade et des agences diplomatiques vietnamiennes en Chine, notamment pour leur contribution à la préparation et à l'organisation de visites de haut niveau à tous les niveaux en Chine. Il les a appelé à faire des efforts pour surmonter les difficultés et accomplir avec succès les tâches qui leur sont assignées par le Parti et l'État, en particulier les tâches clés de 2023.

Le président Vo Van Thuong (2e, gauche) visite un modèle exemplaire de développement rural dans le village de XioaLu, commune de Heizhuanghu, district de Chaoyang, à Pékin. Photo: VNA



Le même matin, le président Vo Van Thuong a visité un modèle exemplaire de développement rural dans le village de XioaLu, commune de Heizhuanghu, district de Chaoyang, situé à environ 20 km du centre-ville de Pékin. -VNA