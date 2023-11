Le président Vo Van Thuong rencontre des délégués participant au 27e Congrès de la Fédération de cardiologie de l’ASEAN tenu à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a reçu le 2 octobre à Hanoï une délégation de 50 professeurs, médecins, scientifiques et experts cardiovasculaires éminents de l’ASEAN et du monde participant au 27e Congrès de la Fédération de cardiologie de l’ASEAN (AFCC 2023) tenu à Hanoï.Les délégués ont affirmé, lors de la rencontre avec le président, les progrès exceptionnels du secteur vietnamien de la cardiologie, avec des techniques avancées et modernes qui ont été mises à jour et appliquées avec succès au Vietnam.Ils ont souligné l'importance de la Fédération de cardiologie de l’ASEAN réunissant les associations nationales de maladies cardiovasculaires pour participer à des activités professionnelles visant à prendre soin de la santé cardiovasculaire des gens. L’Association vietnamienne de cardiologie apporte toujours des contributions positives et importantes à ces activités.S’adressant à cette rencontre, le président Vo Van Thuong a souligné que le Parti et l'État du Vietnam considéraient toujours la santé comme le bien le plus précieux de chaque personne et de chaque société. Le Vietnam affirme toujours que protéger, prendre soin et améliorer la santé de la population est le devoir et la responsabilité de chaque personne et de l'ensemble du système politique et social. "Investir dans la protection, le soin et l'amélioration de la santé des populations, c'est investir dans le développement.", a-t-il souligné.Selon le président, les progrès réalisés dans le domaine de la santé en général et de la cardiologie en particulier ont rapproché les sciences médicales vietnamiennes du monde, apportant ainsi une contribution importante au développement de la santé vietnamienne.Le président a hautement apprécié les contributions et le dévouement des professeurs, des médecins et des cardiologues qui ont discrètement créé des progrès forts et impressionnants dans le secteur de la cardiologie au Vietnam au cours des dernières années.Vo Van Thuong a déclaré que la cardiologie était un domaine de haute technologie. Pour maîtriser la haute technologie et accéder à de nouvelles techniques avancées, les ressources humaines de la cardiologie doivent perfectionner davantage, avec l'esprit d'exploration, de recherche, de créativité et d'acceptation de la nouveauté.Donc, il a proposé que l'Association vietnamienne du cardiologie continuait à être un lieu de rassemblement d'éminents experts médicaux et d'intellectuels exceptionnels, à promouvoir le rôle comme une organisation sociale professionnelle dans les soins de santé de la population. - VNA