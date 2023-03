Le président Vo Van Thuong et des anciens responsables de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh. Photo : VNA

Hanoï, 25 mars (VNA) - Le président Vo Van Thuong a rencontré près de 400 anciens responsables de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh (HCMYU) à différentes périodes le 25 mars à Hanoï à l'occasion du 92e anniversaire de la fondation de l'Union (26 mars).Les anciens responsables ont rappelé les souvenirs inspirants de leur jeunesse et leur engagement dans les activités de HCMYU, et ont donné des idées pour que l’Union se développe davantage et devienne plus efficace.S'adressant à la réunion, le président Vo Van Thuong s'est exprimé sa joie que les anciens responsables de HCMYU, malgré leur âge avancé, s'intéressent toujours aux affaires de la jeunesse et contribuent activement au travail de l’Union, inspirant l'esprit de dévouement, de construction et de protection de la Patrie.Il a salué les efforts du Comité de liaison de l’Union pour mener des activités visant à connecter les anciens responsables et à éduquer les jeunes sur la tradition révolutionnaire, les inspirant à se consacrer à la nation.Le chef de l'État a remercié des générations de responsables de HCMYU pour avoir toujours soutenu le résident à n'importe quel poste.À l'occasion du 92e anniversaire de la fondation du syndicat, le président ^Vo Van Thuong a adressé ses salutations à tous les membres de l’Union et aux jeunes de tout le pays, exprimant son espoir qu'ils aiguiseront leur courage politique, méritant la force de réserve digne de confiance du Parti.L’Union est une école communiste pour tous les jeunes, et l'endroit pour nourrir et inspirer la jeunesse vietnamienne à étudier et à pratiquer pour devenir de bons fonctionnaires du Parti et de l'État, a-t-il déclaré.- VNA