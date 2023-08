Le président Vo Van Thuong reçoit la délégation du Parti japonais Komeito . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président Vo Van Thuong a reçu mercredi matin 23 août une délégation du Parti japonais Komeito dirigée par son président Yamaguchi Natsuo, en visite de travail au Vietnam.



Le président vietnamien a souligné le développement substantiel et efficace des relations entre le Vietnam et le Japon dans tous les domaines et leur forte confiance politique, qui constituent un bon fondement pour façonner les relations bilatérales dans les 50 prochaines années.



Se réjouissant de la bonne coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti Komeito, il a apprécié le rôle du Parti Komeito dans le processus de développement socio-économique du Japon ainsi que dans les efforts visant à promouvoir la coopération avec le Vietnam.



Le chef de l’Etat a proposé que les deux parties renforcent les échanges de délégations de haut niveau et favorisent la coopération à tous les niveaux et dans toutes les localités.

Il a également suggéré que le Vietnam et le Japon multiplient les échanges entre habitants, notamment les jeunes, pour maintenir et dynamiser la coopération à l'avenir.



Vo Van Thuong a remercié le gouvernement et le peuple japonais d'avoir créé des conditions favorables aux travailleurs, stagiaires et étudiants vietnamiens au Japon.

Le président Vo Van Thuong (droite) reçoit le président du Parti japonais Komeito, Yamaguchi Natsuo. Photo: VNA



Remerciant les entreprises et investisseurs japonais pour leurs contributions à la coopération économique bilatérale, il a appelé les deux parties à élargir leur coopération dans l’intérêt mutuel.



Il a suggéré que les deux pays collaborent plus étroitement et continuent de se soutenir dans les forums internationaux pour la paix et la prospérité dans la région et dans le monde.



De son côté, le président du Parti Komeito, Yamaguchi Natsuo, a adressé ses condoléances au gouvernement vietnamien pour le décès du vice-Premier ministre Le Van Thanh.



Yamaguchi Natsuo a félicité le Vietnam pour son développement impressionnant, en particulier dans les grandes villes comme Hanoï et Ho Chi Minh-Ville. Il a invité les deux parties à maintenir les échanges de délégations de haut niveau et à renforcer la coopération intégrale pour la paix et la prospérité dans la région et dans le monde. -VNA