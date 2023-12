Le président Vo Van Thuong présente ses vœux de Noël 2023 à l’archidiocèse de Hue. Photo : VNA

Le président Vo Van Thuong souhaite à l’archevêque Nguyen Chi Linh, aux dignitaires, aux religieux et aux catholiques une saison de Noël paisible et pleine de grâce et le Nouvel an 2024 heureux. Photo : VNA

Thua Thien - Hue (VNA) - Le président Vo Van Thuong a rendu visite et présenté le 14 décembre ses vœux de Noël 2023 à l'archidiocèse de Hue. Il a souhaité à l’archevêque Nguyen Chi Linh, aux dignitaires, aux religieux et aux catholiques une saison de Noël paisible et pleine de grâce et le Nouvel an 2024 heureux.L’archevêque Nguyen Chi Linh a particulièrement apprécié le succès du voyage d'affaire à l'étranger du président Vo Van Thuong cette année, qui ont contribué de manière significative à améliorer la position du Vietnam sur la scène internationale. En particulier, il a déclaré que la communauté catholique vietnamienne s'était réjouie de la visite du président Vo Van Thuong au Vatican et de sa rencontre avec le pape François, ce ouvrant ainsi une nouvelle page d'histoire pleine d'optimisme dans les relations entre les deux parties.Il a remercié le président Vo Van Thuong et les agences concernées et a souhaité continuer de bénéficier de leur attention dans la création des conditions favorables aux activités religieuses de l’archidiocèse de Hué dans les temps à venir.Parlant de la sa visite au Vatican, le président Vo Van Thuong a déclaré que les deux parties avaient adopté le statut de fonctionnement du représentant résident et du bureau de représentation permanente du Saint-Siège au Vietnam.Au nom de l'État du Vietnam, il a signé une lettre invitant le pape François à se rendre au Vietnam pour voir de ses propres yeux le développement socio-économique et de la vie religieuse du Vietnam, a-t-il précisé. -VNA