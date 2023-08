Le programme artistique "La rivière qui raconte son histoire". Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le président Vo Van Thuong a assisté le 6 août au programme artistique intitulé "La rivière qui raconte son histoire", une activité faisant partie du 1er Festival fluvial de Ho Chi Minh-Ville 2023.

S'exprimant lors de l'événement, le président du Comité populaire municipal Phan Van Mai a estimé que le programme était une salutation de Ho Chi Minh-Ville, une localité fluviale paisible, ouverte et dynamique, riche en ressources internes et prête à coopérer avec des amis de partout le monde à optimiser ses ressources en eau pour le développement économique.

L’événement s’est déroulé sur la rivière Sai Gon, un port commercial formé il y a 160 ans. Il a retracé l'histoire de la formation et du développement de Sai Gon - Cho Lon - Gia Dinh - Ho Chi Minh-Ville au cours des 300 dernières années à travers cinq chapitres, dont "Terrain vide", "Construction de la citadelle", "Sur le quai sous le bateau" , « Un port de commerce prospère » et « Une ville brillante au bord du fleuve », avec la participation de plus de 700 comédiens et artistes folkloriques.

En outre, le programme a également utilisé des technologies performantes et interactives modernes, notamment l'art de l'éclairage 3D; un système de musique aquatique à la surface de la rivière ; les lumières laser de grande capacité, des feux d'artifice...-VNA