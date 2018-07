Le président du Vietnam, Tran Dai Quang (debout), lors de la séance de travail avec avec la délégation du Parti et la permanence de la Fédération des barreaux du Vietnam (VBF). Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le président du Vietnam, Tran Dai Quang, également chef du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire, a eu le 10 juillet à Hanoï une séance de travail avec la délégation du Parti et la permanence de la Fédération des barreaux du Vietnam (VBF – Vietnam Bar Federation).



Le chef de l’Etat a écouté des rapports sur l’organisation, les activités et les orientations de développement de la Fédération des barreaux du Vietnam. Il a exprimé sa satisfaction devant les réalisations de la VBF, notamment ses efforts visant à renforcer la solidarité entre les quelque 12.500 avocats dans l’ensemble du pays. Tran Dai Quang a également apprécié la coopération entre la VBF et ses partenaires internationaux, dont l'Association internationale du barreau (en anglais, International Bar Association), ainsi que ses réalisations en termes d’amélioration des compétences professionnelles des avocats.



Le président a encouragé la VBF à poursuivre ses efforts pour développer les acquis, remédier aux faiblesses et surmonter les difficultés, en vue de préparer au mieux le 3e Congrès national des avocats vietnamiens (mandat 2020-2025). Il lui a également demandé d’appliquer rigoureusement les options du Parti et les lois de l’Etat, de donner des conseils aux organes compétents en vue d’améliorer les politiques concernant les avocats, d’encourager les avocats à participer aux assistances juridiques en faveur des personnes en difficulté, ainsi que d’assurer l’efficacité des projets de développement professionnel et d’intensifier la coopération internationale.



S’agissant des propositions de la VBF, Tran Dai Quang a demandé aux organes compétents de lui créer des conditions propices, de favoriser la coopération entre les avocats et les organes concernés dans la défense de la justice, des droits et intérêts légitimes des organisations et particuliers. -VNA