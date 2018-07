Hanoi (VNA) – Le président vietnamien Tran Dai Quang a reçu jeudi 26 juillet à Hanoi les ambassadrices canadienne et belge, venues le saluer au terme de leur mandat au Vietnam.

Le président Tran Dai Quang et l’ambassadrice canadienne Ping Kitnikone. Photo : VNA

Lors de la réception de l’ambassadrice canadienne Ping Kitnikone, le président Tran Dai Quang a affirmé que le Vietnam prenait toujours en haute considération et souhaitait intensifier le partenariat intégral avec le Canada. Il a remercié le gouvernement canadien pour avoir soutenu le Vietnam dans les questions internationales.

Il a aussi souligné que les deux pays devaient continuer à coopérer lors des forums et des mécanismes multilatéraux comme l’ONU, l’APEC, l’ASEAN, l’OIF et dans le cadre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Pour sa part, Ping Kitnikone a souligné que l’établissement du partenariat intégral Vietnam-Canada créait une base solide pour élargir leur relation de coopération dans divers domaines allant de politique, défense-sécurité, en passant par éducation-formation, science-technologie et échanges entre les deux peuples. En plus, les opportunités de coopération lors des forums et des organisations multilatéraux comme l’ONU, l’APEC, l’OIF, l’OMC … sont accrues. Le Canada soutient le Vietnam pour devenir membre non permanent du Conseil de la sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021.

Selon la diplomate canadienne, le commerce, l’investissement, l’éducation constituent les domaines de coopération dynamique entre les deux pays ces derniers temps. Le Vietnam est le plus grand partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN. Pour l’heure, environ 14.000 étudiants vietnamiens poursuivent leurs études au Canada. Ce pays accorde des politiques prioritaires aux boursiers asiatiques et plus de 30% d’entre eux sont des Vietnamiens.

Le même jour, lors de la rencontre avec l’ambassadrice belge Jehanne Roccas, le président Tran Dai Quang a apprécié ses efforts dans l’intensification de la relation d’amitié, de la compréhension mutuelle entre le Vietnam et la Belgique, notamment dans l’organisation des activités pour fêter les 45 ans de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.

Le président Tran Dai Quang et l’ambassadrice belge Jehanne Roccas. Photo : VNA

Pour promouvoir la coopération bilatérale dans le futur, le président Tran Dai Quang a demandé la Belgique d’accélérer la signature de l’accord de libre-échange Union européenne-Vietnam (EVFTA) à Bruxelles en octobre prochain. En plus, les deux parties doivent se mettre d’accord bientôt sur un nouveau cadre pour promouvoir leur coopération dans l’agriculture pour garantir la sécurité alimentaire et la résilience au changement climatique.

Le chef de l’Etat vietnamien a souhaité que la Belgique organise avec succès le 12e Sommet de l’ASEM en octobre prochain.

L'ambassadrice Jehanne Roccas a affirmé que la Belgique continuait à soutenir le Vietnam via des organisations belges. Son pays tient en haute estime la coopération et la relation avec le Vietnam, soutient le Vietnam dans le renforcement de la relation avec l’Union européenne, la signature dans le futur proche de l’EVFTA.

La Belgique soutient aussi le Vietnam pour devenir un membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et est prête à partager des expériences dans la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU avec le Vietnam, a-t-elle conclu. -VNA