Le président Nguyen Xuan Phuc au Centre chargé des soldats gravement blessés et malades ayant rendu des services méritoires à la Patrie de la province de Ha Nam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - A l'occasion du 74e anniversaire de la Journée des Morts et des Invalides de guerre, le 27 juillet, le président Nguyen Xuan Phuc s’est rendu visite le 23 juillet au Centre chargé des soldats gravement blessés et malades ayant rendu des services méritoires à la Patrie de la province de Ha Nam (Nord).

Le président a exprimé sa gratitude pour les pertes et les sacrifices des Morts, des soldats blessés et des personnes ayant rendu des services méritoires et de leurs familles pour l'indépendance et la libération du pays.

Il a affirmé que le Parti et l'État attachaient toujours une grande importance à la prise en charge des personnes ayant des services méritoires ; amélioraient constamment les régimes et politiques pour assurer la bonne mise en œuvre des soins de ces personnes dans l’ensemble du pays.

Le Centre chargé des soldats gravement blessés et malades ayant rendu des services méritoires à la Patrie de la province de Ha Nam soigne, sur place, 28 soldats blessés et malades. En outre, depuis 1994, le centre mène des soins de santé en faveur de 72.236 autres domiciliés dans la province.



Le même jour, le président Nguyen Xuan Phuc a rendu visite et offert des cadeaux à la mère héroïque vietnamienne Nguyen Thi Man, née en 1924 ; est allé offrir des cadeaux à Hoang Van Tuyen, soldat blessé modèle, directeur de la société de confection Hoang Tuyen.

Pour rappel, au début du mois, le président a signé une décision d'offrir des cadeaux aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie à l'occasion du 27 juillet de cette année. -VNA