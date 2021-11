Berne (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a salué le 27 novembre à Berne, en Suisse, la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger comme la partie indissociable de la nation vietnamienne et une ressource importante pour l’œuvre d’édification, de développement et de défense de la Patrie.

Le président Nguyên Xuân Phuc pose avec les représentants d’associations, d’organisations d’amitié et de la communauté vietnamiennes en Suisse. Photo: VNA

Lors de sa rencontre avec les représentants d’associations, d’organisations d’amitié et de la communauté vietnamiennes à Berne, il a apprécié leurs opinions et suggestions, déclarant que le Parti et l’État vietnamiens ont l’intention de mettre en place un mécanisme pour collecter et capitaliser efficacement les commentaires et les initiatives d’experts, d’intellectuels et d’hommes d’affaires vietnamiens résidant à l’étranger.

Le chef de l’’État vietnamien les a informés que l’environnement des affaires du Vietnam s’est amélioré, attirant un grand nombre d’investisseurs de premier plan. Les activités extérieures et d’intégration internationale ont été intensifiées de manière active, proactive et efficace. Le Vietnam a également signé et mis en œuvre plusieurs accords de libre-échange de nouvelle génération.

Il a souhaité que les Vietnamiens résidant à l’étranger continuent de s’entraider, d’aider les compatriotes au Vietnam à surmonter l’épidémie de Covid-19, ainsi que de sensibiliser les jeunes générations aux traditions et à la culture nationales, en particulier à la langue vietnamienne.

Le personnel de l’ambassade du Vietnam en Suisse a été invité à mieux assurer la protection des citoyens et à organiser des activités pratiques pour contribuer à la Patrie, promouvant ainsi la force de la grande union nationale.

A cette occasion, le président Nguyên Xuân Phuc a remis l’Ordre de l’Amitié à l’Association d’amitié Suisse-Vietnam (SVFA) en récompense de ses contributions à l’amitié entre les peuples des deux pays.

Le président de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO) Nguyên Phuong Nga a également remis l’insigne «Pour la paix et l’amitié entre les nations», la distinction la plus noble de la VUFO, à la présidente de l’Association d’amitié Suisse-Vietnam (SVFA) Anjuska Weil.

Le 28 novembre au matin, le président vietnamien et son épouse devraient quitter Berne pour Genève afin de rencontrer la directrice générale de l’Office des Nations unies à Genève Tatiana Valovaya, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus et le directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) Daren Tang. – VNA