Hanoï (VNA) - Le président Vo Van Thuong a reçu le 2 août à Hanoï l'ambassadeur italien au Vietnam, Antonio Alessandro, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.



Le président a déclaré apprécier les contributions de l'ambassadeur italien au succès de sa dernière visite d'État en Italie.



Il a déclaré que les réalisations de l'amitié et de la coopération entre le Vietnam et l'Italie avaient été mises en évidence et soulignées à plusieurs reprises lors des rencontres entre des dirigeants des deux pays dans le cadre de sa visite d'Etat en Italie.

Le président Vo Van Thuong et l'ambassadeur italien au Vietnam, Antonio Alessandro. Photo: VNA

L'ambassadeur italien au Vietnam, Antonio Alessandro, a profité de l'occasion pour remercier les autorités vietnamiennes pour leur coopération et leur assistance pour l'aider à bien remplir ses tâches, contribuant ainsi à promouvoir les relations entre les deux pays.



Selon le diplomate, le président italien Sergio Mattarella a été très impressionné par les résultats de ses rencontres avec le président Vo Van Thuong en Italie ainsi que par le développement dynamique du Vietnam.



A cette occasion, le président Vo Van Thuong a remis l’Ordre de l’Amitié à l'ambassadeur italien Antonio Alessandro. -VNA