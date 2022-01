Le président Nguyên Xuân Phuc est allé offrir de l'encens mardi matin au mausolée du président Tôn Duc Thang, au sein du site commémoratif de ce dernier, dans la commune de My Hoa Hung, ville de Long Xuyen. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Entamant sa visite de travail dans la province d'An Giang (Sud), le président Nguyên Xuân Phuc est allé offrir de l'encens mardi matin au mausolée du président Tôn Duc Thang, au sein du site commémoratif de ce dernier dans la commune de My Hoa Hung, ville de Long Xuyen.

Ton Duc Thang est né le 20 août 1888 dans une famille d'agriculteurs de la province d'An Giang, delta du Mékong. Il fut l'un des premiers dirigeants du mouvement ouvrier vietnamien au début du XXe siècle et président du Vietnam de 1969 à 1980.

Le même jour, Nguyen Xuan Phuc a assisté à la cérémonie de mise en chantier du projet de route reliant la Nationale 91 et le contournement de la ville de Long Xuyen.

Cet projet traverse le district de Vinh Thanh, l'arrondissement de Thot Not (ville de Can Tho) et la ville de Long Xuyen et comprendra une nouvelle construction de 15,3 km de la ligne principale et la modernisation d'environ 2 km de la Nationale 80. Il représente un investissement total de plus de 2.100 milliards de dongs (90,11 millions de dollars) financé par la Banque asiatique de développement (BAD) et le gouvernement vietnamien.

Le président Nguyen Xuan Phuc a demandé au maître d'ouvrage de faire de son mieux pour exécuter la construction dans les délais. En outre, les autorités locales doivent achever rapidement le dégagement du terrain afin que le projet puisse bientôt être mis en œuvre.

Le président Nguyen Xuan Phuc offre un cadeau à la Mère héroïne Le Thi Tai. Photo: VNA



A l'approche du Nouvel An du Tigre 2022, Nguyen Xuan Phuc a également rendu visite et offert des cadeaux du Têt aux familles bénéficiaires des politiques sociales, aux ménages et ouvriers démunis, aux victimes de l'agent orange/dioxine dans cette même localité.

Nguyen Xuan Phuc a demandé aux autorités locales de prendre des mesures pour prévenir la contrebande et garantir la sécurité. Il a souhaité que l'organisation du Parti, les autorités et les habitants d'An Giang continuent de s'unir pour réaliser le double objectif d'à la fois prévenir les épidémies et d'assurer le développement socio-économique. -VNA