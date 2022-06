Le président Nguyen Xuan Phuc (milieu) visite la coopérative Tan Minh Duc - un établissement commercial dont les dirigeants sont des personnes âgées qui savent bien faire des affaires. Photo: VNA



Hai Duong (VNA) - À l'occasion de la Journée vietnamienne des personnes âgées (6 juin), le matin du 5 juin, le président Nguyen Xuan Phuc a rendu visite et remis des cadeaux à des personnes âgées dans la province de Hai Duong (Nord).



Lors de sa visite à la coopérative Tan Minh Duc, dans la commune de Pham Tran, district de Gia Loc, le chef de l’Etat a déclaré se réjouir des réalisations de cette coopérative - un établissement commercial dont les dirigeants sont des personnes âgées qui savent bien faire des affaires.



Le président a également rendu visite et remis des cadeaux à des personnes âgées exemplaires de la province de Hai Duong. Il a souligné que le Parti et l'État font toujours attention aux personnes âgées avec de nombreuses activités telles que le développement des soins de santé et la construction de maisons de retraite au service des personnes âgées.



Le même jour, le président Nguyen Xuan Phuc a visité le site historique Con Son-Kiep Bac dans la ville de Chi Linh, province de Hai Duong.



Le 4 juin, l'Association des personnes âgées du Vietnam a organisé à Hanoï une réunion à l’occasion de la Journée vietnamienne des personnes âgées (6 juin). Le président Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue ont envoyé des fleurs de félicitations à l’Association. -VNA